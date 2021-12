Pistoia, crolla una palazzina: residenti illesi ma ignote le cause

Crolla una palazzina a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia: ancora da accertare le cause

Ancora da accertare le cause del crollo di una palazzina a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. L'allarme è scattato questa mattina, mercoledì 29 dicembre, intorno alle 5.45: i vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini e un'autoscala della sede centrale si sono recati sul luogo del crollo in via Ponticelli e hanno trovato i residenti fuori dall'abitazione apparentemente illesi.

Sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario del 118, giunto insieme a due pattuglie dei Carabinieri. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona.

Palazzina crollata, arrivano le unità cinofile per ricerca persone

Una squadra del nucleo cinofili dei vigili del fuoco e' arrivata a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, dove questa mattina alle 5.45 si e' verificato il crollo di una palazzina in via Ponticelli, per scongiurare l'ipotesi della presenza di persone sotto le macerie dell'abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, madre e figlio che si trovavano all'interno dell'abitazione sono riuscite a mettersi in salvo uscendo prima del crollo. Tuttavia i pompieri non escludono che al momento del crollo non vi fossero presenti altre persone e per questo e' stato deciso di approfondire le ricerche con l'ausilio di unita' cinofile.

Le due persone che abitavano nella palazzina sono invece rimaste fortunatamente illese, anche se per precauzione sono state affidate alla cura del personale del 118.