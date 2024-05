Aeroporto di Bologna chiuso per sicurezza, voli dirottati

L'Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, sono stati dirottati su destinazioni alternative.