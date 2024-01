Pistorius fuori dal carcere: l'ex atleta in libertà vigilata fino al 2029

Oscar Pistorius fuori dal carcere: l'ex atleta paralimpico in libertà vigilata fino al 2029. Niente alcol, fumo, e incontri per gestire la rabbia

L'ex atleta paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stato rilasciato dal carcere di Atteridgeville dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. Si trova già nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, quartiere ricco di Pretoria. Pistorius era stato condannato per omicidio a 13 anni e cinque mesi per aver sparato più volte alla donna, attraverso la porta del bagno di casa, all'alba del 14 febbraio 2013. In tutti questi anni, Pistorius ha sempre sostenuto di aver sparato perché convinto che dietro la porta del bagno ci fosse un ladro, non la sua fidanzata.

Il campione paralimpico vivrà in condizioni rigorose fino alla scadenza della sua pena nel dicembre 2029. Alcune delle condizioni includono restrizioni sul permesso lasciare la sua casa, il divieto di consumare alcol e l'ordine di frequentare programmi sulla gestione della rabbia e sulla violenza contro le donne. Dovrà svolgere servizio alla comunità.

Pistorius dovrà inoltre incontrare regolarmente i funzionari per la libertà vigilata a casa sua e negli uffici dei servizi penitenziari e sarà sottoposto a visite senza preavviso da parte delle autorità. Non gli è permesso lasciare il distretto di Waterkloof senza permesso e gli è vietato parlare ai media fino alla fine della pena. Potrebbe essere rimandato in prigione se viola una qualsiasi delle sue condizioni sulla libertà condizionale. Il Sud Africa non usa braccialetti elettronici, quindi Pistorius non indosserà alcun dispositivo, ma sarà costantemente monitorato da un funzionario del dipartimento incaricato del suo caso e dovrà informare il funzionario di eventuali cambiamenti importanti nella sua vita, ad esempio se vuole trovare un lavoro o trasferirsi in un'altra casa.