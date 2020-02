Ponte di Genova, i tempi si allungano ma Bucci vuole la festa con le Frecce

Una cerimonia istituzionale per inaugurare il nuovo ponte di Genova, finito o da finire, tre giorni prima delle elezioni del 31 maggio (data ufficiosa). Come scrive Il Fatto Quotidiano, è questa l’idea che Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, ha sottoposto al ministero della Difesa, cui ha chiesto di inviare la Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica per celebrare la fine dei lavori del nuovo viadotto autostradale disegnato da Renzo Piano. La struttura commissariale non ha né confermato né smentito l’istanza. Mentre dal dicastero guidato da Lorenzo Guerini è filtrato che, per il momento, non sono state prese decisioni.

Bucci vorrebbe organizzare tutto per il 28 maggio, sebbene finora non sia mai stata fissata una data di fine lavori definitiva e il commissario, in via ufficiale, abbia solo parlato di conclusione entro l’estate, cioè il 21 giugno al massimo. A Roma si vuole essere certi che quella data, se anche come è scontato non corrisponderà all’apertura del ponte al traffico, rappresenti almeno una svolta concreta. Che sia la chiusura di tutto il lavoro, asfaltatura e attrezzaggio della carreggiata comprese.

Sempre come scrive Il Fatto Quotidiano, l’avvio delle demolizioni, l’elevazione di pile, il montaggio di impalcati, le cerimonie, il taglio dei nastri, annunci e conferenze, sono state nell’ordine delle decine e quasi sempre il primo cittadino è stato affiancato dal governato re ligure Giovanni Toti (commissario per l’emergenza nonché finanziatore con la sua fondazione Change della campagna elettorale del sindaco). Occorre, quindi, chiarire bene quale sarà ragionevolmente lo stadio dei lavori a fine maggio. Anche perché in ballo c’è un’altra partita.

La data non è ancora stata individuata con certezza, ma il 31 maggio è il giorno più accreditato per l’organizzazione delle elezioni per la Regione: la cerimonia per la fine dei lavori del nuovo Morandi a 48 ore dalla chiusura della campagna sarebbe uno spot elettorale fenomenale. Cui la Difesa non ha alcuna intenzione di prestarsi se non con la garanzia assoluta che di una cerimonia di fine lavori davvero si tratti. Una garanzia che oggi appare pressoché impossibile. Non solo per quanto affermato dallo stesso Bucci, ma perché le incognite in un’operazione del genere sono evidentemente moltissime. I pessimisti, fra chi attivamente sta partecipando alla ricostruzione, sono senz’altro in maggioranza.

Sempre come riferisce Il Fatto Quotidiano, pare evidente che fissare una data a più di tre mesi, tanto più in via riservata, appaia un azzardo giustificabile con un obiettivo grosso come le elezioni regionali. “A noi, cui pure sono finora state segnalate con anticipo tutte le iniziative della struttura commissariale, non è stato detto niente e ne parleremo eventualmente in assemblea”, racconta Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime del Morandi. “Certamente unanime, però, è la dissociazione da qualsivoglia tentativo di legare la ricostruzione alla tornata e l et t o ra l e ” chiude Possetti, con presumibile riferimento alla recente campagna avviata dalla Regione con lo slogan “Abbiamo dato a Genova un nuovo ponte”.