Ponte di Genova, riaperto il traffico. Riprende la viabilità

Aprirà al traffico gia' da stasera il nuovo Ponte Genova San Giorgio, inaugurato ieri alla presenza delle massime cariche dello Stato. Concluse, infatti, le operazioni di disallestimento delle strutture utilizzate per la cerimonia. Alle 18, Autostrade per l'Italia riprendera' dal Commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, la gestione della viabilita' del viadotto. A seguire, ci sara' una nuova ispezione di Aspi che servira' a dare l'orario definitivo di riapertura.