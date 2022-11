Pontedera, la madre dello studente colpito dal prof: "Mio figlio ha sbagliato"

La madre dello studente colpito da un pugno del prof: "Brutto gesto, ma ha sbagliato anche mio figlio"

“Sì, è vero, il gesto dell’insegnante è grave ma alla base c’è il comportamento sbagliato di mio figlio che alle sue spalle faceva il buffone”. Così commenta la mamma dello studente alle cui provocazioni un professore ha reagito ed è stato filmato in un video che è circolato a scuola e sui social. L’insegnante ora è in ferie e in attesa di provvedimenti.

La donna riferisce in una intervista al quotidiano 'Il Tirreno' la versione dell’episodio appresa dal figlio: “mi ha detto che si era alzato per chiedere una cosa al prof che non riusciva a sentire perché c’era confusione. Mio figlio e un ragazzo vivace, non riesce a stare fermo. Per il suo comportamento è stato punito da me anche quando andava alle medie. Anche ora, dopo questo episodio l’ho punito e ho disdetto la prenotazione per il suo regalo di compleanno”. La donna dichiara infine di essere in attesa di probabili provvedimenti della scuola verso il figlio, per il suo comportamento indisciplinato.

Le parole della donna, come riporta il Corriere della Sera, sono piaciute al vicepremier Matteo Salvini: "Un applauso a questa mamma che non si è limitata all’apparenza e ha riconosciuto l’errore del figlio, educandolo (non così scontato al giorno d’oggi)", ha scritto sui social. Il docente dovrebbe presto dare la sua versione dei fatti e si dice, secondo il Corriere, con la coscienza a posto.