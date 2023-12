Auto sbanda e finisce nel canale: morti tre 20enni. Ipotesi selfie alla guida

Portogruaro, incidente nella notte. Tre ragazzi hanno perso la vita

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Dopo esser uscita di strada, l'auto sulla quale viaggiavano è finita in un canale. I corpi delle quattro vittime, poco più che ventenni, sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigli del fuoco. La tragedia è avvenuta nella zona di Borgo Sant'Agnese verso le 3 di questa notte. Tra le vittime ci sarebbe anche una donna. Secondo alcuni testimoni, l'automobile ha proseguito in linea retta in prossimità di una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena.

Auto in canale: sequestro cellulare per escludere selfie

La procura di Pordenone disporra' il sequestro del cellulare di Altin Hoti il 22enne di origini kosovare alla guida della Bmw che la scorsa notte e' finita nel fiume Lemene. L'esame, secondo quanto si apprende, sara' necessario per chiarire la dinamica dell'incidente stradale ed escludere che, quando l'autovettura ha sbandato, il giovane fosse con il cellualre in mano impegnato in una telefonata o a scattare un selfie. Nella vettura c'erano anche fidanzata la fidanzata di Hoti, la 21enne Giulia di Tillio ed Egli Gjeci, 21 anni, di origini albanesi.