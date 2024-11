Caso Pozzolo, rinviato a giudizio il parlamentare di Fratelli d'Italia: ecco le motivazioni

Biella, rinviato a giudizio il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo per porto d'armi abusivo

Emanuele Pozzolo, deputato di FdI (attualmente sospeso) è stato rinviato a giudizio per l'episodio dello sparo, la notte di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza (Biella). E' stato rinviato dal Gup Francesca Tortora per due dei cinque capi di imputazione, quelli relativo al porto di arma da collezione e ai proiettili ad espansione. L'udienza del processo è stata fissata per il 25 febbraio. "Cadono lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose", ha commentato il difensore di Pozzolo, l'avvocato Corsaro.

Come fa sapere una nota del procuratore di Biella facente funzioni Ruggero Mauro Crupi, "è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere in relazione ai seguenti reati: lesioni colpose ai danni di Luca Campana per intervenuta remissione di querela" e "accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, per intervenuta oblazione", rende noto il procuratore.

