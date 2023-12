Praga, sparatoria in un'università: morti e feriti. Suicidato il killer- VIDEO

Praga, sparatoria all'università. Identificato il killer: si sarebbe suicidato

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Praga, una sparatoria è avvenuta all'universita di filosofia, la Charles University, in pieno centro cittadino, causando decine di morti e innumerevoli feriti. La facoltà, così come l'intera piazza e l'area circostante, sono state completamente chiuse ed evacuate.

È stato "neutralizzato" dalla polizia il responsabile della sparatoria. Sarebbe uno studente ceco di 24 anni, David Kozak, il responsabile della strage, in cui sono rimaste uccise almeno 11 persone, compreso l'assalitore, ed altre 24 sono state ferite. Secondo diverse fonti, che citano anche messaggi lasciati da Kozak sui social media, il giovane si sarebbe suicidato. "Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi". E' quanto si legge in un messaggio sul diario creato su Telegram da David Kozak, il giovane ceco di 24 responsabile della sparatoria all'università di Praga, in cui affermava di "aver voluto sempre uccidere" e di aver "realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer".

Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto, in seguito ad una segnalazione e, stando a quanto reso noto in un post della stessa Università, si tratterebbe di un cecchino che fino a poco prima si trovava al quarto piano dell'edificio.

Strage Praga: Pavel, scioccato; condoglianze a famiglie vittime

"Sono scioccato dagli eventi avvenuti alla Facoltà di Lettere dell'Università Carolina. Vorrei esprimere il mio profondo rammarico e le più sincere condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime della sparatoria. Voglio ringraziare i cittadini per aver rispettato le indicazioni delle forze di sicurezza e aver fornito la massima collaborazione". Lo scrive sui social il presidente ceco, Petr Pavel. Stasera il governo ceco terrà una riunione d'emergenza, dopo la strage all'università Charles di Praga in cui sono morte almeno 11 persone compreso l'attentatore. Lo ha ha riferito la televisione ceca.

