Primo Maggio, scontri a Torino. Decapitato il fantoccio di Draghi

Manifestanti e polizia sono venuti a contatto in piazza Castello, sotto la sede della Regione Piemonte, a Torino. Il corteo, composto da centri sociali, No Tav e anarchici del Fai, era partito da piazza Vittorio per ricongiungersi con gli altri manifestanti presenti da stamattina in piazza Castello.

1 maggio: Torino, ghigliottina 'decapita' premier Draghi

Un fantoccio del premier Mario Draghi pronto a essere decapitato da una ghigliottina, insieme agli esponenti dei sindacati, partiti quali Pd, Liberi e Uguali, + Europa. E' l'installazione allestita stamattina dai manifestanti in piazza Castello, a Torino, in occasione del Primo Maggio. Tre le piazze coinvolte nel capoluogo piemontese: in piazza San Carlo sono presenti i sindacati Cgil, Cisl e Uil, mentre in piazza Castello e in piazza Vittorio Veneto, fra gli altri, No Tav, Lavoratori autonomi, Cub, Usb Rifondazione comunista.