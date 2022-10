Il libro di memorie del principe Harry in arrivo il 10 gennaio

La famiglia reale è preoccupata dall'uscita del libro di memorie del principe Harry

Il 10 gennaio 2023, in contemporanea mondiale, sarà pubblicato "Spare" - Il minore - il memoir del principe Harry.

Un memoir e non un'autobiografia. Sì, perchè il duca di Sussex non ripercorre gli eventi della sua vita in ordine cronologico, non ricostruisce i fatti come farebbe un'autobiografia: il principe ripercorre i ricordi, e le emozioni che i ricordi gli suscitano, muovendosi avanti e indietro nel suo spazio interiore, per creare legami e associazioni spontanee che ricostruiscono gli eventi non nella loro esattezza storica, ma per ciò che hanno significato.









La famiglia reale perciò trema, come ci informano i tabloid inglesi. Il Mail, ad esempio, citando il commentatore tv Richard Fitzwilliams, esperto dei Windsor, racconta che già il titolo preoccupa la famiglia: perchè implica il concetto di "secondo", di "riserva", eventualmente pronto a subentrare.

Ancora, il principe Harry ha dichiarato che, per la promozione del libro, sarà "inflessibilmente sincero". Un altro elemento di preoccupazione è la rottura con la famiglia rele e il suo trasferimento negli Stati Uniti.

Il libro esce a gennaio, invece l'incoronazione del padre, Carlo III, è fissata per il 6 maggio 2023. Quali effetti avrà sulla corona il libro del "piccolo" principe?

"Spare" uscirà in Italia per Mondadori, sia il libro cartaceo sia l'eBook.