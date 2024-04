Omicidio Tramontano, processo a Impagnatiello: in aula la ricostruzione della morte di Giulia

Via libera a una nuova udienza del processo a Impagnatiello, l'ex barman milanese che ha avvelenato e poi ucciso a coltellate la ex ragazza incinta Giulia Tramontano. Davanti ai giudici della corte d'Assise d'appello di Milano, i medici legali e i consulenti dovranno ricostruire i dettagli del femminicidio della ragazza. Prima della quinta udienza in tribunale a Milano, la prima senza i familiari della 29enne, il padre di Giulia ha affidato ai social questo pensiero: "Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago". Sulla stessa scia anche la madre Loredana: "Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago", mentre Mario, il fratello minore della vittima uccisa a coltellate dall'allora fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha mostrato una foto della famiglia. "Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita, affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giulié".

Processo a Impagnatiello, la diretta di Affari

Impagnatiello presente in aula, barba tagliata e ordinato, diversamente dalle altre volte. Udienza iniziata ma subito sospesa per l'istanza dell'avvocato di parte civile di procedere a porte chiuse per quanto concerne le immagini del rinvenimento del cadavere, le sue condizioni e dell'autopsia. Il collegio ha quindi disposto di procedere a porte chiuse all'audizione del primo teste, medico legale. Il processo riprenderà a porte aperte successivamente.