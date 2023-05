Processo Ciro Grillo, il perito: “Cancellati dai cellulari chat e video”

Processo Ciro Grillo, il perito: “Cancellati dai cellulari degli imputati chat e video relativi ai fatti del luglio 2019”

Si è tenuta oggi una nuova udienza del processo a carico di Ciro Grillo e i suoi amici. Nella deposizione del perito informatico della Procura Mauro Sanna è emerso come in alcuni dei telefoni dei quattro imputati sarebbero stati cancellati chat, e video inerenti i fatti del luglio del 2019. Lo stesso esperto ha anche confermato come chat e messaggi siano stati cancellati anche dalle due vittime della violenza. Il processo a carico di Ciro Grillo, figlio del leader del Movimento Cinque Stelle, e dei suoi tre amici genovesi (Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta) è relativo all’accusa per uno stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 a Cala di Volpe in Costa Smeralda a danno di una studentessa di Milano.