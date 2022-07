Procura Perugia, la "manina" è uno scrittore di libri gialli. L'unico indagato

Procura Perugia, Cantone in meno di 48 ore scopre la "gola profonda"

Raffaele Cantone avrebbe risolto il caso in meno di 48 ore. Individuata la cosiddetta "manina", vale a dire il dipendente della Procura di Perugia autore dei passaggi di documenti riservati sulla "Loggia Ungheria" ai giornali. L'unico indagato - si legge sulla Verità - è un saggista che nei suoi libri si occupa di cold case rimasti irrisolti Alle presentazioni dei suoi libri erano presenti anche Piero Grasso e Nino Di Matteo. Ma lui, forse, potrebbe aver lasciato qualche traccia. Si tratterebbe dell'ex cancelliere Raffaele Guadagno, è lui il sospettato di essere la gola profonda di alcuni quotidiani.

Guadagno, - prosegue la Verità - è sospettato di essersi intrufolato nel sistema anche in altre occasioni, scaricando ulteriori documenti riservati. Al momento gli inquirenti non sono riusciti a trovare tracce di intrusioni riferibili alla tarda primavera del 2019, quando esplose il Palamara gate e sui giornali finirono decine di intercettazioni e atti di indagine non ostensibili. Questa volta, invece, in circa due giorni potrebbero aver scoperto la "talpa". Le investigazioni dovranno accertare se sia stato proprio il funzionario a fornire le carte ai giornalisti e in caso di risposta affermativa se lo abbia fatto anche in altre occasioni.