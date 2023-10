Protesta contro i giganti del petrolio, Greta Thunberg arrestata a Londra

Greta Thunberg arrestata a Londra mentre manifesta contro le compagnie petrolifere e del gas

La "regina" dell'attivismo ambientale è stata nuovamente arrestata a Londra mentre partecipava a una protesta contro l' Energy Intelligence Forum, un evento che raduna i dirigenti delle principali compagnie petrolifere del mondo, tra cui giganti come TotalEnergies e Shell.

Durante la manifestazione, membri del gruppo ambientalista Greenpeace hanno bloccato gli ingressi dell'hotel InterContinental Park Lane, srotolando uno striscione gigante sopra l'ingresso con la scritta "Make Big Oil Pay", per esprimere la loro opposizione al raduno dei magnati del petrolio e del gas che si svolgeva al suo interno. Inoltre, la polizia di Londra ha dichiarato di aver fermato altre cinque persone per aver bloccato l'autostrada in seguito alla protesta.

L'organizzazione della manifestazione è stata gestita dalla ONG ecologista Fossil Free London, la quale, in un comunicato, ha criticato aspramente le imprese nel settore petrolifero per i profitti eccezionali ottenuti l'anno precedente. È stato evidenziato che tali profitti erano stati reinvestiti principalmente nell'espansione dei combustibili fossili anziché nell'energia verde, come originariamente promesso.

Le motivazioni principali che hanno spinto gli attivisti a scendere in piazza riguardano le politiche delle compagnie petrolifere e il ruolo che esse giocano nell'aggravare le problematiche legate ai cambiamenti climatici. La giovane attivista svedese ha inoltre ribadito il suo impegno per una transizione verso fonti di energia rinnovabile e una politica più responsabile dal punto di vista ambientale.

In vari video condivisi sulle piattaforme social, si può chiaramente osservare Greta Thunberg mentre viene arrestata. Sorride mentre viene scortata dagli agenti e condotta a bordo di un veicolo della polizia. Nel frame, Thunberg indossa con fierezza un distintivo che porta il simbolo dell'attivismo ambientale, simboleggiando con determinazione il suo impegno per la causa.

Questo non è il primo arresto per l'attivista, che era stata già fermata lo scorso Gennaio 2023 in Germania. Greta Thunberg venna trattenuta dalla polizia tedesca durante la protesta contro l'espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lützerath, nella Germania occidentale. Aveva protestato con gli attivisti che cercavano di impedire la demolizione del villaggio abbandonato di Lützerath per l'espansione di una miniera di carbone.