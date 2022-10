Puglia, imprenditore annulla la festa e regala 30mila euro ai dipendenti

Niente festa di compleanno, meglio dare i soldi ai dipendenti

Ha deciso di annullare la sua festa di compleanno - tra l'altro, il 60esimo - per donare ai suoi 80 dipendenti 30mila euro contro inflazione e caro-bollette. Succede in Puglia, a Taurisano dove Attilio Scarlini, amministratore unico dell'omonimo salumificio, ha scelto di cancellare le celebrazioni per il suo sessantesimo compleanno lo scorso 26 settembre. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Un modo per ringraziare i lavoratori per gli ottimi risultati raggiunti dall'azienda nel corso dell'anno, vista la crescita registrata a fine settembre, con un +20% rispetto allo stesso periodo del 2021.