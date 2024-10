Rai, Ranucci attacca: "A Report mezz'ora in più ma ci hanno spostato come un pacco postale". E poi annuncia un nuovo caso Boccia

Report diventa un caso in Rai, il conduttore Sigfrido Ranucci attacca: "Ci hanno dato mezz'ora in più che non avevamo chiesto. In compenso ci hanno spostato come un pacco postale"

“Quest’anno ‘Report’ dura mezz'ora di più ma non lo abbiamo chiesto noi, lo specifico". Per questo "ci siamo inventati questo Report Lab, coi ragazzi più giovani della redazione, sarà una specie di laboratorio regionale. Se riuscissi a fare qualche punto in più di chi ha milioni di euro di risorse…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“A Report quest’anno siamo partiti particolarmente in ritardo - ha aggiunto il conduttore a Radio1 - c’è qualcuno che ha deciso di dare tutto lo spazio del lunedì a Giletti, Giletti ha fatto spostare con la programmazione Iacona, Iacona è venuto davanti a noi e a noi ci hanno spostato come un pacco postale…" Quindi la colpa è di Giletti o di Iacona? “Giletti ha fatto bene il suo, io avrei chiesto lo stesso. Ma questo lo voglio vedere come un attestato di stima, nel senso ‘dove ci metti ci metti andiamo bene’”. Nel corso di Un Giorno da Pecora, Ranucci ha parlato anche dei risultati raggiunti con le repliche di ‘Report’. “Anche le repliche sono andate molto bene, però sono state tagliate e ancora nessuno mi ha spiegato perché: sono amareggiato”.

"Sveleremo un nuovo caso Boccia, ma Sangiuliano non c'entra, anzi a Gennaro mando un saluto. È uno dei pochi che sa cosa è la dignità e si è dimesso anche ingiustamente. È una persona che in Rai può dare ancora molto", dice il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parlando della prima puntata del programma, in onda domenica 27 ottobre su Rai3.