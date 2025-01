Rapimento bimba a Cosenza: "Sono una pediatra, la piccola deve essere visitata"

Rapimento bimba a Cosenza, il primo tentativo fallito e il cambio di strategia

Emergono nuovi dettagli sul terribile caso di cronaca di Cosenza, dove una coppia ha deciso di fingere una gravidanza per nove mesi per poi rapire una bambina in ospedale. Tutto si è concluso bene, la neonata è tornata tra le braccia della sua vera mamma e la coppia è stata arrestata dopo appena tre ore. Un’idea - riporta Il Corriere della Sera - che era diventata un’ossessione, tanto da mettere a punto il progetto di rapimento di un neonato che, nella sua testa di madre immaginaria, avrebbe dovuto chiamarsi Ansel, nato l’8 gennaio nella clinica Sacro Cuore di Cosenza: tutti elementi di un racconto da presentare poi come verità a parenti e amici. In realtà un piano costellato di reati che, secondo una prima ricostruzione, trovava d’accordo il marito: anche se, subito dopo l’arresto in flagranza dei due, nell’abitazione di Castrolibero, l'uomo ha sostenuto che non era a conoscenza di quel progetto.

La finta madre, Rosa Vespa, - prosegue Il Corriere - è stata filmata diverse volte dentro la clinica. E martedì ha agito. Al marito ha detto che era giunto il momento di andare a prendere il loro bimbo. A bordo di una 147 grigia sono arrivati nei pressi della clinica. Lui — sempre secondo i primi accertamenti, che sono però da approfondire — ha atteso in auto, mentre Rosa, vestita con una maglietta celeste, lo stesso colore delle infermiere del Sacro Cuore, indossando una mascherina per coprirsi il volto, presentandosi come infermiera si è rivolta ad una mamma che aveva appena partorito chiedendole se ci fosse qualche problema. "No"; la risposta. Allora si è recata nella seconda stanza, dove c’era Sofia, nata da un giorno, in braccio alla nonna. "La bimba deve essere visitata dal pediatra" ha detto. La nonna, senza sapere chi avesse di fronte, ha consegnato la neonata. Poi la fuga e l’arresto di moglie e marito, fino alla festa organizzata con fiocchi celesti appesi al balcone di casa. I veri genitori: "Ora quei due restino in cella".