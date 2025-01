Fingono una gravidanza per nove mesi, poi rapiscono una neonata in ospedale: arrestati

Finta gravidanza e rapimento di una bimba. Terrore a Cosenza

Studiavano il piano nei dettagli da nove mesi e ieri lo hanno messo in pratica, ma la polizia ha scoperto tutto e sono scattate le manette. Una coppia di Cosenza ha finto una gravidanza per mesi e poi ha rapito una bimba in ospedale, il tutto perché i due non potevano avere figli. Ora sono accusati di aver sequestrato una neonata attorno alle 18.30. La coppia, dopo circa tre ore, è stata intercettata e bloccata nei pressi di Castrolibero dagli agenti della squadra mobile di Cosenza mentre erano assieme alla piccola. I poliziotti hanno subito messo in salvo la neonata che è stata immediatamente trasportata in ambulanza e riportata in clinica dove i suoi genitori la stavano aspettando a braccia aperte.

Il tempestivo ed efficace intervento della Mobile e di tutti i poliziotti della Questura, supportati anche dalle altre forze dell’ordine, ha consentito di individuare subito i due. La donna, nel tardo pomeriggio, si era presentata nella stanza della clinica, indossando una mascherina e dicendo che doveva cambiare la bimba. Ma, dopo circa 30 minuti, quando la piccola non tornava, i genitori hanno subito avvisato la clinica che ha chiamato le forze dell’ordine.

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, si è riusciti a individuare la donna che portava fuori la piccola mentre ad aspettarla c’era il compagno. Quando, poco prima delle 22, la coppia è stata fermata dalla polizia, i due sono stati interrogati dai pm. Da quanto è emerso, la donna avrebbe rapito la piccola perché non poteva avere figli. Sul suo profilo social sono stati pubblicati diversi post e foto con bambini o immagini che si riferiscono alla maternità.