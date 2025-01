Palermo, 13enne si allontana dall'ospedale dopo un litigio con la mamma e viene violentata

Palermo, una 13enne ricoverata all'ospedale dei Bambini è stata violentata dopo aver lasciato la struttura a seguito di un litigio con la madre

Esperienza orribile quella vissuta da una 13enne della provincia di Palermo. La ragazzina, dopo essersi allontanata dall'ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano a seguito di un litigio con la madre, è stata violentata. Adesso sarà trasferita in una comunità fuori dalla Sicilia.

La giovane prima è scesa nell'atrio dell'ospedale dove era ricoverata per prendere un gelato ma dopo ha avuto un alterco con la madre per cui ha deciso di lasciare la struttura in piena notte. La 13enne è stata poi violentata da un ragazzo più grande in un angolo buio di una piazza nel quartiere Borgo Nuovo. La polizia sta indagando sulla vicenda.