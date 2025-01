Prato sotto choc, arrestato un volontario: violenza sessuale su due donne (una minorenne)

Prato, volontario in manette: l'accusa è terribile

La polizia municipale di Prato ha arrestato un volontario, l'uomo è accusato di aver abusato sessualmente di due giovani donne, una di queste addirittura minorenne. Avrebbe approfittato proprio della sua attività da volontario per molestare le vittime. Non sono stati diffusi età e identità dell'uomo. Secondo la procura l'uomo, "ha usato violenza sessuale, mediante induzione, in pregiudizio di due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica".



L'arresto del volontario è stato reso noto dal procuratore Luca Tescaroli con un comunicato. Le investigazioni sono state svolte con il supporto degli agenti della Squadra Mobile della Questura e della polizia municipale di Prato.