Rave party Trentino-Alto Adige, blitz carabinieri: denunciati 3 organizzatori

La notte di sabato 11 settembre i carabinieri di Bolzano e Ortisei hanno stoppato un rave party, organizzato da un gruppo di giovani in una proprietà privata, a Nova Levante nel Parco naturale Sciliar-Catinaccio. Una volta giunti sul posto i militari hanno trovato più di 150 giovani, accorsi da tutto l'Alto Adige. L'evento era stato diffuso ai partecipanti via Telegram. Al momento risultano 3 denunce, agli organizzatori, i quali avevano specificato di non divulgare la notizia e di non farsi notare dalle forze dell'ordine, suggerendo anche di non parcheggiare nelle vicinanze del posto per non attirare l'attenzione.

Per accedere era stata fissata una somma da pagare. Uno dei ragazzi controllati visibilmente ubriaco, allo scopo di sfuggire al controllo, ha strattonato alcuni militari, per cui sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.

Un altro ragazzo trovato con della marijuana è stato segnalato a sua volta al prefetto. Sono state contestate 38 sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa in vigore anti covid.