Rdc, furbetti a spasso con la Bmw. Nel '22 l'auto causò un incidente mortale

Reddito di cittadinanza, beneficiari a bordo di una Bmw che costò la vita a due donne nel 2022

Arriva dal Veneto un’altra storia di truffa ai danni dello Stato. Protagonisti del reato una coppia di Treviso, beneficiaria del reddito di cittadinanza, se ne andava in giro indisturbata a bordo di una

Bmw M3 Coupè ma vive in una casa popolare assegnata in emergenza abitativa con un canone inferiore a 100 euro. Come riporta Il Gazzettino, a sventare il fatto è stata la guardia di finanza, che indagava sulla coppia di “furbetti” fin da gennaio 2022, a seguito di una segnalazione partita dopo aver rilevato il bonifico con cui la donna aveva acquistato il mezzo, non proprio alla portata di tutte le tasche. Per questo la donna è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Come se non bastasse, l’auto che ha suscitato i sospetti delle forze dell’ordine è la stessa con cui il compagno della donna – intestataria del mezzo - è rimasto coinvolto in un incidente a Preganziol nel marzo 2022, causando la morte di due donne. Per questo, Ronnie Levacovic ha patteggiato di recente una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.

Ed è proprio in virtù delle due denunce che il Tribunale di Treviso ha condannato la donna responsabile a nove mesi di reclusione; la pena è stata sospesa e commutata in una multa di 20.250 euro. Quanto al reddito di cittadinanza “illegittimo”, le somme percepite andranno interamente restituite.