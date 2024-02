Re Carlo ha il cancro, l'annuncio di Buckingham Palace

Re Carlo ha un tumore e rimanda tutti gli impegni

Re Carlo ha il cancro e ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata. Nel comunicato non si precisa il tipo di cancro che ha Carlo, ma si esclude che sia alla prostata.

"Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro". Lo riferisce in una nota Buckingham Palace, sottolineando che re Carlo si è recato questa mattina da Sandringham a Londra per iniziare le cure. "Il re è grato alla sua equipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo la terapia e non vede l'ora di tornare ai suoi impegni pubblici il prima possibile".

Principe Harry ha parlato con re Carlo, rientra a Londra

Il principe Harry ha parlato con re Carlo della sua diagnosi di cancro e tornerà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni. Lo apprende la Bbc.