Cliente scrive una recensione negativa contro un ristorante: "Bettola gestita da cafoni". Dovrà pagare 7mila €

Recensione negativa nel 2017, otto anni dopo arrivano la condanna e la maxi multa

Il governo Meloni lavora a una legge contro le recensioni false. In Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto per tutelare i ristoratori vittime di giudizi poco lusinghieri ma soprattutto non veri. Il cliente con la nuova misura, che andrà comunque perfezionata, deve provare di essere andato effettivamente in un determinato locale, esibendo uno scontrino o altre documentazioni. I ristoranti avranno inoltre diritto a richiedere la cancellazioni di recensioni negative più vecchie di due anni. In attesa di capire le specifiche di questa norma però, arriva una sentenza del tribunale che fa tremare chi scrive giudizi negativi sul locale in cui ha mangiato.

"Il locale una bettola e i proprietari cafoni". Per questa frase - riporta Il Resto del Carlino - è stata condannata per diffamazione una donna di 53 anni, nata a L’Aquila, che aveva lasciato, nel 2017, prima su TripAdvisor e poi sulla pagina Facebook due recensioni negative su un ristorante di Recanati. Le due recensioni le sono costate parecchio care. Ieri, in tribunale a Macerata, infatti il giudice ha condannato la donna a 2 mila euro di multa e a un risarcimento di 5 mila euro alla proprietaria del ristorante. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a sei mesi.