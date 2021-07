Udine, recuperata dai carabinieri pietra tombale del 1784 trafugata 11 anni fa

I carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale di Udine hanno recuperato e restituito alla parrocchia metropolitana del capoluogo una pietra tombale di due quintali risalente al 1784 trafugata da ignoti 11 anni fa e appartenuta alla famiglia udinese Cernazai. Il bene, consegnato all’arciprete della Cattedrale di Udine e vicario urbano monsignor Luciano Nobile, era stato asportato durante lavori di ristrutturazione della chiesa di San Cristoforo Martire di Udine. Il suo sequestro è avvenuto nell’ambito dell’operazione internazionale denominata 'Pandora', coordinata da Europol e finalizzata a contrastare, in diversi Paesi europei, la commercializzazione di beni culturali di illecita provenienza. La pietra tombale recuperata anche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti del Fvg, è stata individuata all’interno dell’area di una ditta edile dismessa della provincia di Udine.