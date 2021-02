Regno Unito, la "sposa dell'Isis" non può tornare in patria. Ricorso respinto

La 'sposa dell'Isis' in Siria dal 2015. La Corte respinge il ricorso, non può tornare in patria

Shamima Begum, la ''sposa dell'Isis'' che si era recata in Siria per unirsi al gruppo jihadista quando era una

studentessa di 15 anni, non potrà tornare in Gran Bretagna per poter contestare di persona la decisione del ministero degli Interni di revocare la sua cittadinanza britannica. Lo ha stabilito la Corte suprema britannica, spiegando che la Corte "accetta all'unanimità tutti i ricorsi del ministro dell'Interno e respinge il ricorso di Begum".

Lo scorso ottobre era invece stato accolto in appello il ricorso presentato dalla famiglia della ventenne, autorizzandola tornare in Gran Bretagna. Il governo britannico aveva detto da subito che avrebbe contestato il verdetto. Una precedente sentenza della Commissione speciale per i ricorsi sull'immigrazione (Siac) stabiliva che Begum non fosse stata resa illegalmente apolide mentre era in Siria perché aveva diritto alla cittadinanza del Bangladesh.

Begum aveva lasciato Londra con due amici adolescenti e coeatenei nel 2015 per unirsi all'Isis. Quattro anni dopo è stata ritrovata in un campo profughi siriano incinta di nove mesi. L'allora segretario agli Interni Sajid Javid gli revocò la cittadinanza sostenendo che aveva il diritto di diventare una cittadina del Bangladesh, il paese di nascita dei suoi genitori. Begum non aveva mai visitato il Bangladesh.

Ne è seguita una battaglia legale di alto livello nella quale gli avvocati di Begum hanno anche sostenuto che l'imputata non potesse difendersi adeguatamente perché si trovava in un campo nel nordest della Siria, incapace di contattare i propri avvocati. Il figlio di Begum, Jarrah, è morto poco dopo la revoca della cittadinanza della madre. La donna ha dichiarato di aver avuto altri due figli mentre viveva sotto l'Isis, ma che entrambi sono morti.