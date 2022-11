Regno Unito, uccise il pedofilo che abusò dei figli. Loro: "Grazie mamma"

Regno Unito, uccise il pedofilo che abusò dei figli e ha scontato sette anni di carcere. In un'intervista i ragazzi ringraziano la mamma

Era il 2014, quando Sarah Sands pugnalava per otto volte uccidendolo Michael Pleasted, l'uomo che aveva abusato sessualmente dei suoi figli. La vittima aveva 77 anni, il caso scosse il Regno Unito e l'omicidio è costato alla donna sette anni e mezzo di carcere.

All'epoca dei fatti Michael Pleasted era stato già condannato per pedofilia, ma aveva cambiato nome in Robin Moult per nascondere il suo passato e i reati commessi contro i minori. Ma quando Sarah Sands ha appreso dal racconto dei suoi figli degli abusi subiti dall'uomo, ha deciso di farsi giustizia da sola.

La scelta dei figli di Sarah di uscire dall'anonimato e ringraziare la madre

La donna, dopo aver scontato quattro anni di carcere è uscita nel 2018. I figli mentre era reclusa sono stati affidati alla nonna e hanno voluto pubblicamente ringraziare attraverso la BBC la mamma: "Ci ha permesso di vivere più sicuri". Non solo, oggi i ragazzi hanno ricostruito il rapporto con la mamma, uno di loro Alfie, che all'epoca degli abusi aveva 11 anni, ha detto: "Non ha rallentato gli incubi. Ma ci ha dato un senso di sicurezza perché non dovevi camminare per strada pensando che sarebbe arrivato da dietro l'angolo".

Il racconto degli abusi dei figli di Sarah Sands