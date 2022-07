Riccione, attraversano i binari: 2 ragazze travolte e uccise da un treno

Investimento treno Riccione, le vittime non sono state ancora identificate

Domenica di tragedia alla stazione di Riccione: due giovani sono state travolte e uccise da un treno Alta Velocità, poco prima delle 7, sui binari. Le vittime non sono state ancora identificate. Accertamenti in corso da parte della polizia ferroviaria. Il traffico ferroviario è attualmente sospeso.

Incidente treno Riccione, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione

Il treno, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di Riccione. Sono in corso accertamenti della Polfer di Bologna sulla verifica delle telecamere della stazione per accertare la dinamica dell'incidente: secondo le prime informazioni, le due giovani sarebbero state viste mentre attraversavano i binari, ma la conferma verrà appunto dai filmati. Saranno anche ascoltati i testimoni presenti in stazione. Attualmente il traffico ferroviario risulta interrotto da Rimini a Cattolica.