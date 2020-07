Ricerca, l'Alzheimer può essere scoperto con 20 anni di anticipo.Basta un test

In attesa di scoprire il vaccino per combattere il Coronavirus, dagli Usa arriva una scoperta destinata a fare la storia della medicina mondiale. "L'Alzheimer può essere rilevato con 20 anni d'anticipo". Un semplice esame del sangue per scoprire i segnali. La scoperta - si legge sul Corriere della Sera - è considerata clamorosa, cruciale dagli scienziati, riuniti in collegamento virtuale nella conferenza mondiale sull’Alzheimer. Metodo, analisi e conclusioni sono riassunti nell’articolo pubblicato il 28 luglio sul sito dello Jama, Journal of American Medical Association, una delle più antiche e importanti riviste mediche.

Si stima che da qui al 2050 salirà da 30 a 100 milioni il numero di persone colpite da una delle malattie più devastanti e mortificanti per l’essere umano: demenza, perdita di memoria, di identità. Ventidue specialisti, tra i quali gli svedesi Sebastian Palmqvist, Oskar Hansson e Shorena Janelidze, hanno messo a punto il protocollo innovativo di un test sanguigno, sperimentandolo su 1.402 volontari. Il kit, però, sarà a disposizione di ospedali e laboratori nel giro di due-tre anni.