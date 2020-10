Rifiuta di sposare uno straniero irregolare. La drogano e finisce in overdose

Un finto matrimonio per poco non finisce in tragedia. Una ragazza italiana vittima di un raggiro è finita in overdose e ha rischiato di morire a causa del rifiuto di sposare un marocchino irregolare. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a marzo, ma poi a causa del lockdown e al mancato accordo tra le parti, non se n'è fatto più null.

L'uomo aveva come obiettivo quello di regolarizzare la sua posizione giuridica, pagando 5 mila euro di cui 2mila versati come anticipo. Ma la trattativa non è andata a buon fine. Per questo i carabinieri di Alassio (Savona) hanno arrestato 7 persone (6 in carcere e una ai domiciliari) con l'accusa a vario titolo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e violenza privata.