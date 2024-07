Rimini: mamma si getta dal tetto con il figlio di sei anni in braccio

Mamma si getta dal tetto con il figlio di 6 anni. È stato trovato un biglietto di addio che non lascia dubbi sull'intento omicida della donna

Tragedia a Rimini. Una donna si è lanciata dal tetto di un condominio di cinque piani, con in braccio in figlio di sei anni. Entrambi sono morti. Lo scrive l'Ansa. Il fatto è accaduto in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile di Rimini e il commissario capo Marco Masia. Non vi sarebbero dubbi sull'intento suicida della donna perché è stato trovato un biglietto d'addio della madre 40enne.

Dalle prime informazioni, sembrava che il biglietto fosse stato trovato vicino al corpo della donna, ma, secondo quanto appreso da Affariitaliani.it, era all'interno della borsa della 40enne lasciata sul terrazzo condominiale da cui si è buttata.

Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di depressione. La tragedia si è verificata attorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 5 luglio. La 40enne, che di professione faceva la commessa, avrebbe dovuto, come di consueto, accompagnare il piccolo dai nonni per poi recarsi al lavoro, mentre il piccolo sarebbero dovuto andare ai centri estivi.

Invece, ha deciso di salire fino al terrazzo condominiale dello stabile di cinque piani, scavalcare le barriere di sicurezza e gettarsi nel vuoto. I genitori della donna erano in casa nel momento in cui è accaduta la tragedia, sempre secondo quanto ha appreso da Affariitaliani.it, ma non si sarebbero accorti di nulla. A dare l'allarme, infatti, sono stati i passanti che hanno visto i corpi senza vita della mamma e del suo bambino a terra. Indaga la polizia.