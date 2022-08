Rimini, picchia la moglie incinta con un bastone: arrestato 32enne

Calci, pugni e bastonate fino a che ha trovato il coraggio di denunciare il marito. Picchiata violentemente una donna incinta a Rimini

Minacce di morte e offese come: “Non sei capace di fare niente, sei una fallita, ti seppellisco in un campo, ti taglio la gola”. Fino ad arrivare a picchiarla, calci, pugni e bastonate pur sapendo che la donna era incinta.

L'indagine è partita a febbraio quando la donna a causa dell'ennesima violenza si è recata in ospedale dove le erano state riscontrate delle policontusioni. Un calvario che andava avanti dal 2016, vessazioni e maltrattamenti, violenze fisiche e verbali, percosse e minacce di morte, anche alla presenza della figlia, fino a che la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il marito portando come prova delle foto delle lesioni subite e anche un video in cui il compagno le rivolge delle minacce inequivocabili.

Da ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Thomas Coppola (e finora incensurato) si trova in carcere.