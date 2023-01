Rissa dal parrucchiere per una tinta sbagliata. Cliente finisce in ospedale

Rissa dal parrucchiere, scattano le botte per una tinta sbagliata a Capodanno. La cliente finisce in ospedale

Nemmeno il salone del parrucchiere, al giorno d’oggi, è un luogo tranquillo: può addirittura scoppiarvi una rissa. Come scrive Il Gazzettino, è quanto successo a Cosenza, tra una cliente e il proprio coiffeur di fiducia dal quale aveva prenotato per tempo una tinta in vista del Capodanno. Ma i preparativi per il look della serata d'addio al 2022 hanno preso la piega sbagliata tra insulti e botte, che hanno costretto la cliente infuriata a ricorrere alle cure in ospedale.

Il parrucchiere avrebbe, infatti, clamorosamente sbagliato la dose del tonalizzante per capelli, utilizzato per il colore della cliente, i cui capelli anziché di biondo brillante sono diventati argento tendente al bianco. “Ti avevo detto bionda, non bianca!” avrebbe reagito la donna su tutte le furie. E da quel momento è scattata un'escalation di insulti sempre più spinti che hanno portato a una vera e propria rissa; dalle parole si è passati velocemente ai fatti con pugni sferrati da entrambi i protagonisti, mentre le altre clienti sono rimaste esterrefatte e hanno subito allertato anche la Polizia che è arrivata nel salone a cercare di calmare gli animi. Ritornata la pace, la cliente protagonista ha deciso di ricorrere alle cure dei sanitari; da quanto si apprende, è finita al pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza per alcune escoriazioni.