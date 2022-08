Rissa tra senzatetto a Termini: ferito un carabiniere

Rissa tra nordafricani nella notte nella zona della stazione Termini a Roma. Intorno a mezzanotte i carabinieri del Nucleo Scalo Termini, allertati dalle urla dei passanti, sono intervenuti in via Manin, all'angolo con via Giovanni Giolitti, per una lite a calci e pugni tra nordafricani senza fissa dimora riuscendo a bloccarne due mentre altri tre sono scappati. Uno di questi ha anche spintonato un carabiniere provocandogli una contusione alla mano. I due arrestati sono ora in attesa di convalida.