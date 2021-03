Ristorante aperto a Sanremo per il Festival? La foto che divide il web

Gira in rete la foto del cartello di un ristorante: "Convenzionato Rai", si legge che annunciava il servizio a partire dalle 19 nel corso del Festival di Sanremo 2021. E sul web monta la polemica.

Alcuni utenti si arrabbiano.

"Io non capisco come fanno a non in... de brutto gli altri ristoratori, bar pizzerie, quando vedono una cosa del genere booo", scrive qualcuno.

"Strano che il ristorante convenzionato con la fabbrica che lavora H24 non può accontentare i dipendenti che fanno il turno serale. Attendo risposta in merito", gli fa eco un altro.

E ancora: "Rido per non piange, qui veramente ci stanno portando in giro per non dire altro"

Non tutti sono d'accordo.

C'è chi difende la decisione: "La maggior parte delle mense degli stabilimenti, in questo periodo, non funzionano in modo tradizionale, ma preparano sacchetti da consumare in ufficio per evitare assembramenti"