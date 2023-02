Ristorante stellato chiuso per blatte, ma lo chef non si arrende: "Riapriremo"

Chiuso un ristorante stellato a Genova, lo chef: "Si può sbagliare, ma riapriremo"

Ivano Ricchebono, proprietario del ristorante stellato "The Cook" e chef noto anche al pubblico televisivo per la partecipazione ad alcune trasmissioni di cucina, nel lavoro così come nella vita, è un tipo a cui piace "metterci la faccia". E questa volta lo fa dopo l'arrivo di una notizia non così tanto lieta. Qualche giorno fa l'Asl di Genova ha effettuato un controllo a sorpresa proprio nel suo ristorante stellato, trovando blatte e alcune carenze igienico sanitarie, soprattutto in cucina. La notizia ha fatto subito il giro del web, il proprietario ha voluto chiedere scusa, rassicurando però la clientela con un "Riapriremo". Il motto dello chef stellato è infatti: "Chi lavora lo sa: si può sbagliare, un incidente di percorso può succedere ma soprattutto si può migliorare".

Ricchebono dopo le scuse, ha voluto spiegare la dinamica degli eventi al Il Secolo XIX: “Ci hanno contestato un po’ di disordine in magazzino, perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla e hanno trovata una blatta quando stavamo finendo il servizio di pranzo. La blatta non era nel locale, era arrivata della merce e non avevamo ancora iniziato le pulizie”.