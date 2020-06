Santa Maria Capua Vetere, rivolta nel carcere: 6 agenti aggrediti

Nel reparto Danubio dove ci sono detenuti cosiddetti 'problematici' e' in corso una 'battitura' e momenti di tensione altissimi. All'interno dell'ala del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sono reclusi anche detenuti che in passato si sono resi protagonisti di episodi di intemperanza. All'esterno dell'istituto di pena sono arrivate le forze dell'ordine, in assetto antisommossa. Uno dei due detenuti che la scorsa notte si sarebbe reso protagonista dell'aggressione a sei poliziotti della penitenziaria, tre dei quali in ospedale per accertamenti, ha aggredito un altro agente che e' stato soccorso con un'ambulanza, secondo fonti di polizia. La rivolta sarebbe stata organizzata da detenuti extracomunitari.

Nella notte rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Notte di tensione nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Sei agenti della penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni detenuti. Tre poliziotti sono stati portati in ospedale per accertamenti. All'esterno del penitenziario sammaritano c'e' una manifestazione di agenti che protestano per quanto avvenuto nella struttura. Tre giorni fa la procura samaritana ha notificato 44 decreti di perquisizione per un'inchiesta relativa a presunti pestaggi avvenuti nella struttura carceraria il 6 aprile. Gli agenti sono indagati anche per tortura.