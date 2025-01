Roccaraso invasa da turisti e immondizia, subito una tassa di ingresso da 50 euro al giorno. La proposta

Roccaraso, una storia di maleducazione. Il commento

Foto e filmati di Roccaraso, meta sciistica invernale, in Abruzzo non lasciano dubbi. Roccaraso è assurta alle cronache perché invasa da circa 10.000 “turisti sciatori” e quello che hanno lasciato sulle piste innevate non è proprio da persone educate. Le riprese ci hanno fatto vedere cosa è l'incuria da immondizia lasciata alla rinfusa. Naturalmente le proteste del Sindaco non si sono fatte attendere, con tanto di richiesta dell'entrata in campo dell'Esercito.

A questo punto ci chiediamo: non vi è alcun rispetto per i luoghi e la natura? Parrebbe sia così, allora una proposta al Sindaco e alla comunità di Roccaraso mi viene spontanea e cioè: a mio avviso Esercito o Forze dell'Ordine potrebbero servire a “disciplinare” tutta questa massa di persone e mezzi, ma c'è un modo molto più semplice per fare rallentare un po' tutto questo.

Sarebbe? Dato che la presenza a Roccaraso di circa 10.000 persone ed è da considerarsi solo un mordi e fuggi basta applicare una semplice “tassa di ingresso e soggiorno” da € 50,00 giornaliere. Incasso previsto per 500.000 euro e scommettiamo che ci sarà una forte riduzione della presenza “domenicale”? Il Consiglio comunale è sovrano e lo può fare anche subito, così ridimensioniamo un po' il fenomeno e incassiamo anche un po' di soldini. Auguri!