Roccaraso si blinda, scatta il piano contro il "turismo selvaggio": solo 60 bus da Napoli

Turismo fuori controllo a Roccaraso, scatta il piano: solo 60 bus da Napoli

A Roccaraso (L'Aquila) è stato attivato un piano per contrastare il "turismo selvaggio" che, nei giorni scorsi, ha causato il caos sulla strada statale 17, a causa dell'afflusso di numerosi bus provenienti dalla Campania. La situazione ha creato non pochi disagi al traffico e all’ordine pubblico, alimentando il malcontento tra i residenti e spingendo alcuni a presentare divers esposti. Come riporta il Sole 24 Ore, le autorità locali e le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire: fino ad ora, solo 60 bus si sono registrati sul sito istituzionale del Comune, un dato che indica l'efficacia delle misure prese.

In un vertice operativo tenuto in Questura, sono state decise anche altre nuove misure per gestire l’afflusso turistico. Oltre alla circolazione a targhe alterne dei bus (questa settimana solo quelli con numeri pari), sono stati individuati due punti di carico e scarico: uno a Roccaraso, vicino all’Istituto Alberghiero, e l’altro a Castel di Sangro, al confine con il Molise. Il piano prevede anche un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e della protezione civile, con oltre cento unità in campo.

Sul fronte turistico, i prezzi per il pernottamento sono aumentati in modo significativo. Su Booking.com risultano disponibili solo sei strutture a Roccaraso, con tariffe che variano dai 193 ai 309 euro per una notte nel weekend. Nonostante alcune disdette, il presidente degli albergatori, Valentino Valentini, ha segnalato un incremento del 60% delle presenze a gennaio e confermato il tutto esaurito fino al primo fine settimana di marzo.

Anche i comuni limitrofi, come Pretoro, stanno attuando misure simili. Il sindaco Diego Valerio Giagiulli ha annunciato che, nel prossimo weekend o al massimo entro quello successivo, sarà emessa un’ordinanza che obbligherà i bus turistici, dopo aver fatto scendere i passeggeri, a dirigersi verso aree di sosta a valle per evitare il congestionamento del traffico.