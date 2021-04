Roma: a giugno un apiario didattico nel parco pubblico degli Eucalipti all'Eur

È stato presentato questa mattina, nell’ambito del convegno online “Coltivare nelle città il benessere di tutti”, il progetto di un apiario didattico che verrà installato nel mese di giugno a Roma, all’Eur, al parco degli Eucalipti.

L’idea di realizzare un apiario didattico, di forma esagonale, in legno con 3 arnie all’interno dello spazio di 30 mq, nel sistema dei parchi di Eur Spa che ne curerà sia la progettazione, sia la realizzazione all’interno di un’area videosorvegliata, è nata insieme al Consorzio Nazionale Apicoltori, che curerà l’aspetto didattico, e insieme all’associazione “Api Romane”. Lo scopo è quello di valorizzare il ruolo delle api in città come agenti impollinatori e bioindicatori ambientali.

“Le api sono uno straordinario super organismo - ha dichiarato il presidente di Eur Spa Alberto Sasso - che va conosciuto e rispettato e la cui presenza è destinata ad avvicinare i cittadini ai corridoi ecologici ed alla natura. La collaborazione tra Eur Spa, Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori) e Musei delle Civiltà è iniziata attraverso l'uso delle api dell'arnia pilota del Museo L. Pigorini come bio indicatore per la nostra lotta alla cocciniglia tartaruga (Toumeyella Parvicornis), che colpisce il pino domestico e rispetto alla quale abbiamo da 2 anni sviluppato insieme all’Università Federico II di Napoli un protocollo di lotta. I nostri 70 ettari di parchi – prosegue Sasso - con oltre 6500 alberi ed una grande varietà botanica sono una risorsa naturale per Roma e per l'EUR, che dobbiamo difendere e curare, ma anche far conoscere. Da qui la volontà di un contributo concreto per la natura e per la città inserendo questo apiario urbano da noi progettato e costruito che verrà installato nel parco degli eucalipti, protetto e video sorvegliato, destinato alla didattica, alle attività di team building per le aziende ed alla piccola produzione di miele gestito dall'Associazione Api Romane”.