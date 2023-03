Roma, bruciano 22 scuolabus in via Ostiense. Indagini per accertare le cause

Roma, rogo nella notte: a fuoco 22 scuolabus. In corso le indagini per stabilire le cause

Nella notte di sabato (18-19marzo) a Roma, in via Ostiense sono andati a fuoco 22 scuolabus. Sul posto sono intervenute sei autobotti del vigili del fuoco. I vigili del fuoco, che sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre, sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse agli altri mezzi parcheggiati nel piazzale. Non risultano al momento persone intossicate o ferite. La notte scorsa un altro vasto incendio si è verificato nella Capitale. Sedici auto di Poste Italiane sono andate a fuoco in viale Palmiro Togliatti. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.

LEGGI ANCHE: Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Roma, l'altro attacco incendiario rivendicato dagli anarchici

L’attacco incendiario alle auto di Poste Italiane è stata rivendicata con una lettera comparsa questa mattina su diversi blog che fanno riferimento alla galassia anarchica. Nel comunicato si legge: "Salutiamo il 150esimo giorno di sciopero della fame del nostro fratello e compagno Alfredo Cospito regalandoci la gioia di attaccare con il fuoco le infrastrutture dello stato Italiano, nello specifico abbiamo incendiato 16 macchine di proprietà delle Poste Italiane". Gli anarchici si dicono "fieri di aderire alla campagna di vendetta, contro l’abominio del 41 bis, l’ergastolo ostativo e la condanna a morte di Alfredo lanciata contro lo stato Italiano".