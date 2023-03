Roma, condannato a 4 mesi di carcere per maltrattamento su cani da caccia

Roma, teneva reclusi 11 cani da caccia malati e denutriti: condannato a 4 mesi di carcere per maltrattamenti

Deteneva in un canile abusivo ben undici cani da caccia a Roma, sulle sponde dell’Aniene, all’interno della Riserva naturale. E per questo il proprietario, un uomo, dovrà scontare solo quattro mesi di reclusione, oltre che pagare 1600 euro per le spese legali. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che presentò la denuncia all’autorità giudiziaria, costituendosi parte civile, e che ancora una volta sottolinea la necessità di una riforma del Codice penale che inasprisca le pene per i reati contro gli animali. Il procedimento fu avviato nel 2019 a seguito del sequestro della struttura abusiva fatiscente eseguito dalle guardie zoofile dell’Oipa coadiuvate dall’Asl Roma 2 e dalla polizia municipale; la condanna è stata emessa dal Tribunale di Roma per tutti i capi d’imputazione contestati: detenzione incompatibile e maltrattamento.

Gli undici cani, riporta l’Oipa, trovati in una situazione igienico-sanitaria gravissima, senza cibo né acqua, erano malati, denutriti, pieni di parassiti e una femmina era in avanzato stato di gravidanza. Appartenenti a diverse razze “da caccia”, forse erano detenuti per la riproduzione e la vendita. A seguito del sequestro, sono entrati nel canile comunale per la custodia giudiziaria e la successiva adozione in una casa e una famiglia in cui dimenticare il loro triste passato.