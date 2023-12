Roma, coppia vende rolex falsi sui social: arrestata. Truffa per 400mila euro

Roma, coppia vende rolex tarocchi (e non solo) sui social: arrestata

Sui social- Facebook, Instagram e TikTok- si faceva chiamare Dandi, come uno dei protagonisti di Romanzo Criminale. L'uomo e sua moglie, a Roma, avevano messo in piedi un giro d'affari di prodotti contraffatti per un fatturato di 400 mila euro l’anno.

Ora i due sono agli arresti domiciliari, scelta dettata da due figli piccoli. I prezzi della merce, come riporta Il Messaggero, si potevano consultare su una piattaforma di nome “Yupo”, entrando tramite credenziali.

"Ti mando catalogo così scegli e vedi tutte le foto di tutti i modelli e ti mando iban" proponevano i truffatori ai clienti.

"I Rolex vengono 210 euro, il sub e quello in acciaio e oro vengono 310, il Daytona ibrido 250"; ma, avvertiva l’uomo, si trattava di un «super clone». Vendeva, inoltre, anche borse e accessori copiati da altre Maison di lusso.

I prodotti venivano comprati in Asia e poi spediti in Germania, dove l’uomo aveva un referente che sdoganava i prodotti. Poi li mandava ai destinatari. La spedizione avveniva con corrieri usando nomi falsi. La maggior parte arrivava all’ex attività commerciale della moglie. Tra i clienti, molti sanzionati, c’erano anche commercianti.