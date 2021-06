Roma, l'ex-M5s De Vito aderisce a Forza Italia

Il presidente del Consiglio comunale - ed ex-candidato sindaco di Roma per M5s nel 2013 - Marcello De Vito ha aderito a Forza Italia.

Lo ha annunciato il commissario FI per Roma Capitale, Maurizio Gasparri, nel corso di una conferenza stampa sulle proposte del suo partito per il Campidoglio. "Non ho retto alle mille capriole ideologiche di M5s. A loro dico buon Pd, buoni video dell'auto-elevato, buoni contenziosi... Non sono cose che mi appartengono più", ha detto De Vito commentando la sua scelta, che "è avvenuta in modo naturale, ci siamo confrontati sui temi. E' una scelta convinta, voglio dare il mio contributo con umiltà, sono pronto per le sfide che ci saranno”, aggiunge l'ex M5s. “La mia scelta prescinde dalle vicende giudiziarie. Il comportamento di M5S e dei suoi principali esponenti lo definisco inqualificabile ma non ha influito sulla mia scelta”.