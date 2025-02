Roma, furto in pieno centro: carabiniere placca il ladro in fuga

Via del Corso, ore 10 del mattino. Un trentenne sudamericano, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, è entrato nella boutique di Salvatore Ferragamo, nel cuore dello shopping di lusso della Capitale. Con una mossa studiata, si è fatto mostrare una bacheca contenente una decina di orologi di alta gamma, per un valore complessivo di circa 150.000 euro. Atteso il momento giusto, approfittando di una distrazione delle commesse, ha infilato la bacheca nello zaino ed è scappato.

La fuga è stata rapida e violenta: il ladro ha attraversato via Condotti e si è lanciato di corsa lungo via del Corso, schivando i passanti e lasciandosi alle spalle il personale del negozio, che ha tentato di inseguirlo senza successo. "Sembrava una bestia, correva come un forsennato", racconta un testimone.

A fermare la sua corsa è stato Diego Ruocco, ufficiale superiore dei Carabinieri in servizio presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato. Ruocco, intuendo la traiettoria del fuggitivo, ha agito con decisione. Dopo averlo visto arrivare, ha capito in che direzione si sarebbe mosso e l'ha quindi sbattuto contro il muro. Il delinquente ha provato a reagire, ma Ruocco l'ha immobilizzato prima che potesse fare ulteriori danni.

L'intervento è stato accolto dagli applausi dei presenti, che hanno assistito alla scena con un misto di sorpresa e sollievo. "La gente era costernata – racconta un passante – ormai Roma è diventata invivibile, questi episodi sono all'ordine del giorno".

Pochi minuti dopo sono arrivati i Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, che hanno preso in consegna il ladro, portandolo in caserma. Gli inquirenti stanno ora verificando se l'uomo avesse dei complici, dato l'ingente valore della refurtiva.

L'episodio ha suscitato apprezzamento per il tempestivo intervento del carabiniere, che con prontezza e sangue freddo ha evitato un furto da capogiro nel cuore della Capitale.