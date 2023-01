Roma, l'aggressione a Termini è solo l'ultimo episodio di un anno nero

Ogni giorno i cittadini e i turisti rischiano a causa di balordi di ogni genere che da anni infestano impunemente la città

Stazione Termini, sabato 31 dicembre, effetto notte. La Casbah romana è particolarmente movimentata da balordi che si preparano a “festeggiare” San Silvestro facendo danni in giro.

Una ragazza israeliana di 24 anni si avvicina alle biglietterie automatiche per comprare un titolo di viaggio per il giorno dopo per andare all’aeroporto di Fiumicino dove ha il volo per Tel Aviv. È a Roma per una vacanza con amici.

Sono le 21.45 quando le si avvicina un uomo vestito completamente di nero che improvvisamente le sferra tre fendenti con un coltello che teneva in una busta di plastica. È ferita al fianco e al torace. Sarà ricoverata in prognosi riservata. Il pesante giubbotto ha fortunatamente attutito i colpi, ma le ferite sono serie, l’aggressore si dilegua.

Si ipotizza un tentativo di rapina finito male oppure una lite precedente. Fatto sta che la vacanza per lei si trasforma in un incubo. Una telecamera di sorveglianza riprende tutto fornendo una inquietante documentazione che terrorizza i cittadini.

Riavvolgiamo il nastro.

L’11 dicembre 2022 c’è stata la strage di Fidene con quattro persone uccise in un bar durante una riunione di un condominio, in un delitto premeditato dopo che l’assassino ha sottratto l’arma in un poligono di tiro.

Colpisce la facilità d’esecuzione e i controlli nulli sulla pistola da tiro di cui non viene richiesta la restituzione.

Il 17 novembre 2022, sempre a Roma, tre prostitute, una colombiana e due cinesi, vengono uccise nel quartiere Prati. Il killer di Primavalle era legato agli ambienti della malavita romana. Il delitto è particolarmente efferato e desta grande impressione nella opinione pubblica. Sembra di essere in un film dell’orrore.

Il 25 luglio, sempre 2022, il rom disabile Hasib Omerovic, “vola” dalla finestra della sua abitazione a Primavalle dopo che diversi poliziotti entrano per un controllo, dopo una segnalazione di supposte molestie su Facebook.

Un poliziotto finisce ai domiciliari con la grave accusa di tortura. Gli altri sono indagati. I dirigenti del commissariato vengono subito spostati ad altra sede e il ministro Piantedosi cerca come può di parare il colpo all’immagine.

Stamattina attivisti di Ultima Generazione imbrattano con vernice la sede del Senato della Repubblica. Da mesi bloccano il Grande Raccordo Anulare e il traffico romano senza che nessuno faccia loro niente.

Purtroppo quanto riportato è solo la classica punta dell’iceberg che emerge per la sua particolare rilevanza o impatto. Ogni giorno infatti il cittadino e i turisti rischiano a causa di balordi di ogni genere che da anni infestano impunemente la città. Si tratta di senza tetto, delinquenti locali, drogati e similari che rendono difficilissimo vivere nella Capitale d’Italia.

Ad esempio, a Spinaceto, quadrante sud della città, c’è un balordo che da anni si avvicina a chi fa prelievi al Bancomat chiedendo insistentemente soldi; se si cerca di sottrarsi diventa aggressivo e minaccia. È stato segnalato al locale commissariato ma nulla è cambiato. La percezione che si ha è che la città sia fuori controllo.

Tornando al caso della turista israeliana il prefetto di Roma Bruno Frattasi, ex Capo di gabinetto di Luciana Lamorgese, ripete che Roma è una citta sicura ma i fatti lo smentiscono. Riguardo agli eventi di sabato notte ha dichiarato al Corriere della Sera:

"Veniamo da un fine settimana particolarmente complicato sotto il profilo dell’ordine pubblico, abbiamo affrontato dapprima la manifestazione degli anarchici in centro, evitando che la situazione potesse degenerare e poi anche il Concertone con 40mila persone. È andato tutto bene, grazie all’impegno della Questura e dei carabinieri nella gestione dei due scenari. Adesso affronteremo anche i giorni che precedono i funerali di Papa Ratzinger a San Pietro con la partecipazione di migliaia di persone ma anche quanto accaduto a Termini, cercando di ampliare con il Comune la ricettività dei servizi assistenziali. In uno degli ultimi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica abbiamo tracciato le linee guida per migliorare la situazione nella zona della stazione".

Il nuovo questore, Carmine Belfiore, si è appena insediato il 5 dicembre scorso e quindi sarebbe ingeneroso coinvolgerlo ma la situazione è veramente molto difficile.

Ora i riflettori si accendono anche sul governo. Il premier Giorgia Meloni è romana, Fratelli d’Italia e il centro-destra sono sempre stati per una linea intransigente sull’ordine pubblico. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato anche prefetto di Roma ed è nota la sua vicinanza a Matteo Salvini, di cui è stato anche Capo di gabinetto, sempre all’Interno. Ora il pallino passa alla politica, sperando di non dover assistere ad altri fatti come quello di sabato notte.