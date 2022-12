Roma, lite durante la riunione di condominio: spara e uccide tre donne

Uccise tre donne a Roma durante una riunione condominiale

Tre donne sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta questa mattina a Roma nei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Un'altra persone è ferita in modo, sembra, non grave. Secondo quanto si apprende la sparatoria è avvenuta durante una riunione di condominio. E' stato fermato dai carabinieri l'uomo che ha sparato. In questo momento l'uomo si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. La sparatoria è l'epilogo sanguinoso di vecchi contrasti tra condomini. Lo apprende l'Agi da fonti qualificate. Oggi si teneva una riunione per discutere di alcuni aspetti relativi alla gestione delle abitazioni di un consorzio edilizio nel quartiere Nuovo Salario. Per la riunione condominiale era stata presa in affitto la sala di un bar di via Monte Giberto, dov'è avvenuta la sparatoria.