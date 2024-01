Roma, porta in ospedale la moglie morta in casa: sospetto femminicidio

Roma, porta in ospedale la moglie morta in casa: "E' caduta dalle scale". Ma le tracce di sangue raccontano altro

Giallo a Civita Castellana per un sospetto femminicidio. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato portato ieri sera, 1 gennaio, all’ospedale di Civita Castellana dal marito.

L’uomo ha raccontato che la donna è caduta dalle scale della casa di Sant’Oreste, dove la coppia vive. Dai primi accertamenti dei medici, però, è emerso che le ferite riportate dalla donna non sono compatibili con la versione fornita dall’uomo. Per questo i sanitari hanno subito allertato i carabinieri di Civita Castellana, di Sant’Oreste e della Compagnia di Bracciano. Ilo, marito della vittima, è un pastore di 73 anni. È stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono coordinate dalla procura di Tivoli. Non si esclude nessuna ipotesi neanche quella dell’omicidio. Durante un primo sopralluogo in casa, i carabinieri avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche. La coppia in passato aveva rifiutato l’aiuto dei servizi sociali.