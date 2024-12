Roma, riapre la Fontana di Trevi dopo i lavori di manutenzione: accesso consentito solo a 400 persone per volta

Giubileo: riapre la Fontana di Trevi dopo i lavori di manutenzione

Smontata la passerella, a Fontana di Trevi tornano l’acqua e le monetine dei turisti dentro la vasca. Dopo meno di tre mesi di lavori, con 327mila euro di fondi Pnrr- Caput mundi, il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato la fine dei lavori di manutenzione del capolavoro di Nicola Salvi. Con il sindaco anche gli assessori al turismo Alessandro Onorato, alla cultura Massimiliano Smeriglio e il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, il monumento recuperato sarà visitabile secondo una nuova modalità che consentirà di ammirarlo senza il sovraffollamento che ne ha sempre caratterizzato la fruizione: l'accesso sarà consentito a 400 persone per volta. Al momento non c'è ticket ma non si esclude in futuro, ha annunciato Gualtieri, che possa essere introdotto.